США и ЕС договорились

Рабочая группа США-Евросоюз по энергобезопасности договорилась работать над сохранением высокого уровня поставок американского сжиженного природного газа Европе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе указано, что созданная год назад целевая группа "добилась значительного прогресса в достижении своих целей по снижению зависимости ЕС от российских энергоносителей". Так, США более чем удвоили свою цель по обеспечению поставок в ЕС дополнительных 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, уточняется в заявлении. ЕС был крупнейшим пунктом назначения для экспорта американского СПГ, на долю стран Евросоюза приходилось более 52% поставок.

"В ближайшие месяцы рабочая группа продолжит работу над сохранением высокого уровня поставок СПГ США в Европу в 2023 году на уровне не менее 50 млрд кубометров", - отмечается в релизе.

Такой объем необходим с учетом сложной ситуации с поставками и для заполнения хранилищ на следующую зиму 2023-2024 годов, подчеркивается в заявлении.

В следующем году рабочая группа США-ЕС также намерена проводить непрерывную оценку рынков СПГ и обеспечивать американским СПГ Европу, а также работать над сокращением выбросов метана и реализацией мер по энергосбережению.