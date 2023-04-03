Град размером с куриное яйцо выпал во время торнадо в США

Разрушительный торнадо прошел по югу США. Появились первые кадры оттуда. Удар стихии в полной мере на себе ощутили жители Техаса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вместе с ураганным ветром на штат обрушился град. С неба падали льдины размером с куриное яйцо.

Штормовое предупреждение в Техасе сохраняется до конца дня. Сейчас циклон стремительно движется на восток страны в сторону штатов Луизиана и Арканзас.

Ранее сообщалось, что минимум 26 человек погибли во время торнадо, которые обрушились на восемь штатов США. В одном только Арканзасе к врачам обратились 600 человек.

Самыми пострадавшими из-за ураганов и торнадо штатами стали Арканзас, Иллинойс, Индиана, Миссисипи и Теннеси. А самый населенный город Арканзаса, Литл-Рок, оказался разрушен чуть ли не на половину.