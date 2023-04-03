Финляндия официально станет членом НАТО

Финляндия официально станет 31-м членом НАТО 4 апреля.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az.

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, обеспечив для нее большую безопасность и сделав наш Альянс крепче", - сказал он.