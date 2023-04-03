https://news.day.az/world/1552069.html Финляндия официально станет членом НАТО - ДАТА
Финляндия официально станет членом НАТО - ДАТА
Финляндия официально станет 31-м членом НАТО 4 апреля.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az.
"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, обеспечив для нее большую безопасность и сделав наш Альянс крепче", - сказал он.
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