https://news.day.az/world/1552082.html Сезон цветения сакуры может принести экономике Японии 4,7 млрд долларов
Сезон цветения сакуры может принести экономике Японии 4,7 млрд долларов
Сезон цветения сакуры в Японии в этом году привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, эксперты Kansai University полагают, что позитивный эффект от роста деловой активности в этот период для экономики Японии может достигнуть 616 млрд иен (4,7 млрд долларов США).
Как малый, так и крупный бизнес в Японии зависит от точности прогнозов экспертов в отношении дат цветения сакуры, отмечает агентство Bloomberg.
Учитывая, что пик цветения сакуры длится примерно неделю, точность прогнозов очень важна, поскольку бизнесу необходимо угадать с маркетинговыми акциями.
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