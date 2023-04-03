В Турции произошло второе землетрясение за день

Сегодня в Малатье произошло второе землетрясение за день.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Второй подземный толчок, произошедший сегодня в 13:52 по местному времени, был силой 4,3 балла. Эпицентр находился на глубине 11,13 км.