Тысячи солдат армии США страдают от ожирения

Пандемия привела к ожирению 10 тысяч солдат армии США, рассказывает CNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По некоторым данным, в армии с февраля 2019 года по июнь 2021 года ожирение развилось почти у 10 тысяч солдат срочной службы, в результате чего этот показатель достиг почти четверти всех военнослужащих. Пока нет никаких признаков того, что тренд идет на спад. Это обстоятельство подчеркивает давнюю озабоченность по поводу боеготовности американских вооруженных сил. Военное руководство предупреждает о влиянии ожирения на вооруженные силы уже более десяти лет, а затянувшиеся последствия пандемии указывают на необходимость срочных действий.

Известно, что в 2022 году армия впервые не достигла своей цели по набору и недосчиталась 15 тысяч новобранцев. Во многом это связано с тем, что три четверти американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годны к военной службе по ряду причин, включая лишний вес.

Из почти 200 тысяч действующих солдат почти 27% здоровых до пандемии людей приобрели избыточный вес. До пандемии около 18% солдат страдали ожирением, а уже к 2021 году этот показатель вырос до 23%. Еще в 2020 году исследовательские центры контроля и профилактики заболеваний предупреждали, что почти каждый пятый военнослужащий будет страдать ожирением.

"Постоянный рост ожирения среди военнослужащих вызывает тревогу. Страна не рассматривает ожирение как проблему, которой оно является на самом деле", - заявил специалист одного из центров.

Почти половина американцев, включая гражданских, сообщила о наборе веса после первого года пандемии. По данным ученых, в стране более 40% взрослых и почти 20% детей страдают от ожирения.

"Почему мы думаем, что военные отличаются от людей, которые не служат в армии?" - вопрошает врач-эндокринолог из Мичиганского университета. Женщина ведет программу по снижению веса и надеется в том числе на "новую категорию эффективных препаратов против ожирения".

Однако для реального решения проблемы потребуются широкие меры, включая изучение питания, предлагаемого в военных столовых, анализ режима сна и лечение ПТСР. Она отметила, что ключевым моментом в похудении является отношение к ожирению как к хроническому заболеванию, которое требует комплексного лечения, а не только сила воли пациента.

"Люди упорно работают над своим весом, и мы должны предоставить им все имеющиеся у нас средства", - сказала доктор.