Берлин создаст специальный фонд для защиты климата

Коалиционное правительство Берлина (партии ХДС и СДПГ) планирует создать многомиллиардный специальный фонд для борьбы с климатическим кризисом, 3 апреля пишет журнал Wirtschaftswoche (WiWo), передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Спустя семь недель после повторных выборов в Берлине ХДС и СДПГ представили свое коалиционное соглашение, в котором объявили о программе по защите климата на миллиарды евро. Кроме того, планируется административная реформа, улучшение оснащения полиции и пожарной охраны, ускорение строительства новых квартир, а также продолжение программы, предоставляющей проездной на местный транспорт Берлина за 29 евро (2,45 тыс. руб.).

Коалиционное соглашение написано на 135 страницах, однако еще не подписано. Сначала за него должны проголосовать члены берлинской СДПГ. Результат будет объявлен 23 апреля. На следующий день на партийной конференции свое решение примет партия ХДС.

Если обе стороны согласятся, коалиционное соглашение будет подписано 26 апреля, сообщила лидер СДПГ в Берлине Франциска Гиффай. На пленарном заседании Палаты представителей 27 апреля новым бургомистром Берлина будет избран глава ХДС Кай Вегнер. Он станет первым христианским демократом на этом посту с 2001 года и преемником Гиффай в Красной ратуше.

В своем коалиционном соглашении СДПГ и ХДС договорились о программе защиты климата на миллиарды долларов. Планируется создать специальный фонд "Защита климата, устойчивость и трансформация" объемом 5 миллиардов евро.

"ХДС и СДПГ рассматривают преодоление климатического кризиса как одну из самых актуальных проблем современности", - говорится в тексте коалиционного соглашения.