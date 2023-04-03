Байден не торопится объявлять о выдвижении на второй срок

Президент США Джо Байден пока не торопится объявлять о своем намерении переизбираться на второй срок, некоторые его советники и близкие соратники считают, что заявить о начале предвыборной кампании он может в июле или даже осенью. Об этом в понедельник сообщил портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, многие "амбициозные" демократы рассчитывали, что президент начнет предвыборную кампанию вскоре после декабрьских рождественских каникул, когда обсудит выдвижение со своей семьей. Но этого не случилось, и сейчас предвыборная кампания Байдена все еще находится на самых ранних стадиях планирования. В частности, пока не назначены руководитель штаба и управляющий финансами.

Портал при этом отмечает, что ничего не говорит в пользу того, что Байден передумал выдвигать свою кандидатуру. Президент и люди в его окружении не видят проблемы в том, что ситуация с кампанией обстоит именно так. Дело в том, что у Байдена нет серьезного вызова со стороны соперников на праймериз, поэтому он на какое-то время может оставаться вне предвыборной гонки и заниматься управлением страной, пишет Axios. Советники Байдена считают, что у выжидательной позиции президента есть большой плюс. Байден сможет противопоставить спокойное выполнение обязанностей "хаосу в Республиканской партии", а также ситуации вокруг обвинений в отношении экс-президента Дональда Трампа.

Кроме того, как указывает портал, на сроки может повлиять желание советников Байдена продемонстрировать успех в сборе средств на ведение кампании. Кандидаты в президенты должны раскрывать соответствующие показатели по завершении каждого квартала. Первый квартал уже завершился, а второй квартал сбора средств продлится с 1 апреля по 30 июня. Некоторые советники могут рекомендовать президенту объявить о намерении в третьем квартале, который начинается в июле. Однако в летний сезон, в июле и августе, собрать средства может быть сложно, поэтому советники и соратники президента полагают, что объявление о намерении переизбираться может быть отложено до осени, хотя большинство из них и говорят, что Байден не будет ждать так долго. В итоге, резюмирует портал, ничего не может подтолкнуть Байдена к тому, чтобы объявить о старте кампании в ближайшее время. И нет никаких признаков того, что он это сделает.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. Вместе с тем он пока не заявил о начале новой предвыборной кампании.