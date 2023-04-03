В Китае объявили желтый уровень погодной опасности

Метеорологическая обсерватория Цзуньи объявила о желтом уровне погодной опасности в китайской провинции Гуйчжоу из-за гроз и очень крупного града. Об этом 3 апреля сообщил портал hexun.com.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, отмечается, что градины были размером с монету или мячик для пинг-понга. По данным метеорологов, в регионе ожидаются мощные порывы ветра и сильные кратковременные осадки.

В сети также появились кадры непогоды. На них ветер уносит тент и вырывает из земли железные конструкции, к которым он был прикреплен.