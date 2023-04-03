США обеспечат поставки СПГ в ЕС на уровне 50 млрд куб. м

Рабочая группа США и ЕС намерена обеспечить поставки американского СПГ в Европу на уровне не менее 50 млрд куб. м в 2023 году. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие месяцы рабочая группа продолжит работу над обеспечением высокого уровня поставок СПГ из США в Европу в объеме как минимум 50 млрд куб. м. Это нужно с учетом сложной ситуации с поставками и необходимости заполнить хранилища на зиму 2023-2024 годов", - указано в документе. Отмечается, что стороны намерены принимать меры для сокращения выбросов метана, в том числе на глобальном уровне, а также совместно работать над повышением энергоэффективности и укреплением энергетической безопасности.

США и Евросоюз в марте 2022 года по итогам визита американского лидера Джо Байдена в Брюссель объявили об учреждении рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. Тогда Соединенные Штаты пообещали работать над поставками на рынок ЕС дополнительно по меньшей мере 15 млрд куб. м СПГ в 2022 году и увеличивать эти объемы в будущем.