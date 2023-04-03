Сбитый над Южной Каролиной аэростат КНР собирал данные с военных объектов США

Китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля, смог собрать данные с нескольких военных объектов в США. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников и одного бывшего представителя американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал, аэростат управлялся из Китая. Он несколько раз пролетел над несколькими объектами и передавал данные Пекину в режиме реального времени. Собеседники NBC утверждают, что аэростат, скорее всего, передавал не изображения, а электронные сигналы, которые мог собирать с систем коммуникаций персонала объектов или систем вооружений.

При этом, утверждает телеканал, властям США удалось создать помехи для аэростата, и он собрал "меньше данных, чем мог бы". Аэростат якобы обладал механизмом самоуничтожения, который управлялся удаленно, но по какой-то причине не был активирован, заявили собеседники NBC. Как утверждает телеканал, аэростат пролетал над базой ВВС Мальмстрем, где находятся ядерные ракеты.

В начале февраля власти США заявили, что зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай осуществлял сбор важной информации. МИД Китая выразил протест. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.