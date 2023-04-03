Назван самый дорогой китайский бренд в 2022 году
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Kweichow Moutai (китайская водка "Маотай") пятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих китайских брендов по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes). Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость этого бренда, находящегося на первой строчке в этом рейтинге из 300 позиций, превышает 1 трлн юаней (около $154,5 млрд). В тройку лидеров также вошли Wuliangye (водочный бренд) и Chunghwa (табачный бренд) со стоимостью $37,3 млрд и $34,3 млрд соответственно.

"Доверие китайских потребителей к частным брендам, очевидно, укрепилось за последние несколько лет. Около 62% компаний в рейтинге - бренды из частного сектора. Год назад их было 61%, 39% - 10 лет назад", - приводятся в докладе слова председателя правления Hurun Руперта Хоогеверфа.

Этот рейтинг показывает, что потребительские бренды в Китае сохраняют свою силу, особенно производители спиртных напитков, несмотря на общий экономический спад и последствия антиковидных ограничений. При этом общая стоимость 300 включенных в рейтинг брендов упала в 2022 году на 14%, до 7 трлн юаней (около $1,02 трлн).

 

Санкции и давление со стороны США также негативно отразились на высокотехнологичных компаниях. В результате, к примеру, стоимость бренда Tencent снизилась в прошлом году на 47%, до $18,6 млрд, а WeChat и Douyin (китайская версия TikTok ) - на 30% каждой, до $23,9 млрд. 