Эрдоган стал первым обладателем электрокара Togg T10X
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, торжественная церемония вручения автомобильных ключей состоялась в Президентском комплексе в Анкаре.
"С сегодняшнего дня мы будем видеть Togg на дорогах", - сказал турецкий лидер в своей речи на мероприятии.
По словам главы государства, создание и разработка первого электромобиля Togg, а также достижение им нынешнего уровня является символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене.
Президент Эрдоган выразил уверенность, что Togg приобретет популярность среди автолюбителей не только в Турции, но и во всем мире.
В церемонии приняла участие супруга президента Турции Эмине Эрдоган.
С начала процесса размещения заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки - Togg T10X в целом поступило 177 467 предварительных заказов.
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