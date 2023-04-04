Напавшие на пост ГАИ открыли стрельбу по полицейским в России

Пятеро мужчин прятались в доме после нападения на пост ГАИ, и там их обнаружил наряд полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Ингушетии 3 апреля полицейские города Малгобек попали под обстрел во время обхода. Напавшими на стражей порядка оказались те же самые лица, которые ранее обстреляли пост ГАИ в селе Кантышево 28 марта.

Инцидент случился, когда полицейские проводили осмотр местности. Они зашли в подозрительный дом, где, как оказалось, проживали люди, и попросили открыть одну из дверей. В помещении за ней прятались мужчины, которые ранее стали подозреваемыми по делу о нападении на пост ГАИ.

"Полицейские просто обходили местность, искали наркоманов, преступников. И не ожидали, что там могли быть террористы. А те там прятались после нападения на пост. Правоохранительные органы занимаются розыском", - сообщил источник РЕН ТВ.