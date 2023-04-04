https://news.day.az/world/1552208.html SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 10 спутниками - ВИДЕО
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 10 спутниками - ВИДЕО
SpaceX вывела на орбиту 10 спутников для отслеживания ракетных запусков - об этом заявило Агентство космического развития Пентагона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, отмечается, что аппараты также будут обеспечивать связь, передавать данные для целеуказания. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с базы ВВС США в Калифорнии. Всего на орбиту будет выведено 28 спутников, следующий запуск запланирован на июнь.
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