Столкновение поездов в Нидерландах

При сходе поезда с рельсов в Нидерландах погиб один человек и несколько десятков пострадали. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы, передает Day.Az.

"Как сообщили экстренные службы, пассажирский поезд, в котором находились около 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах рано утром во вторник после столкновения со строительной техникой на пути. По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее агентство передавало, что в Нидерландах произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Позже информация была изменена - пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения со строительным материалом.

Некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, остальные были госпитализированы, говорится в материале.