Балаган или политическая смерть: Трамп перед судом в Нью-Йорке

Беспрецедентное свидание бывшего президента США Трампа с правосудием превратилось в балаган для СМИ. Бывший президент прибыл в понедельник в аэропорт Флориды в сопровождении армии папарацци и своих сторонников.

Трамп отправился в Нью-Йорк, где во вторник в суде Манхэттена ему предъявят обвинения за предполагаемую взятку, которую он дал порнозвезде Сторми Дэниелс, чтобы добиться её молчания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, бывший американский лидер и миллиардер проведет ночь в башне Трампа, временно превращенной в крепость: все прилегающие улицы перекрыты силами безопасности.

Мнения о суде над Трампом расколи общество.

"Думаю, что сегодня страна очень разделена. Я считаю, мы должны признать, что дело не в том кто против кого судится. Дело в справедливости," - говорит прохожая на улице Манхеттена.

В здании суда, где Трампу будет выдвинуто обвинение, усилена охрана. Это первый случай в истории США, когда бывшему президенту страны предъявлены уголовные обвинения.

Трамп назвал окружную прокуратуру Нью-Йорка коррумпированной, процесс над ним - "охотой на ведьм", а судья, который будет зачитывать обвинения, по словам Трампа, "ненавидит" его.