США ликвидировали в Сирии одного из лидеров "ИГ"

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей группировки международной террористической организации "Исламское государство", ответственного за планирование терактов в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным CENTCOM, Халид Айяд Ахмед аль-Джабур занимался развитием структуры руководства для "ИГ" в европейских странах. В США полагают, что его смерть приведет к тому, что "ИГ" временно не сможет планировать атаки за рубежом.

Также в командовании доложили, что в ходе операции никто из мирных жителей не пострадал.

В декабре прошлого сообщалось о ликвидации лидера группировки "Исламское государство" Абу аль-Хасана аль-Курейши в Сирии.

В мае Иракская национальная разведка сообщала о задержании возможного преемника лидера "ИГ" Абдаллы Кардаша.