Филиппины примут первую в своей истории партию СПГ

Филиппины примут первый в своей истории танкер сжиженного природного газа (СПГ) в апреле. Груз предназначен для питания электростанции мощностью 1200 мегаватт, сообщил глобальный энергетический трейдер Vitol, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Vitol Asia Pte Ltd, подразделение по снабжению и торговле Vitol Group, будет поставлять СПГ для San Miguel Global Power Holdings Corp из своего глобального портфеля поставок СПГ, говорится в заявлении Vitol. Объем и цена не раскрываются.

Покупка была произведена после того, как спотовые цены на СПГ в Азии резко упали с прошлогодних максимумов, когда Россия сократила поставки газа в Европу после начала конфликта в Украине.