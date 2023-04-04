Чем грозит миру засуха в Канаде?

Дефицит пшеницы в мире может возникнуть из-за засухи в Канаде, сообщает Bloomberg, передает Day.Az.

Как заявил старший метеоролог Commodity Weather Group Дэвид Стрейт, нынешняя засуха в Канаде оказалась второй по величине за последние 45 лет. В ключевых пшеничных районах выпало менее 60% среднего уровня осадков, начиная с 1 сентября.

Как отметили в Ассоциации сельскохозяйственных производителей, посадка зерен на нужную глубину "становится чем-то вроде искусства".

Издание подчеркивает, что Канада является крупным экспортером пшеницы и крупнейшим производителем канолы. Одновременно с засухой в Канаде сохраняются угроза проблем экспорта пшеницы из черноморского региона и засуха в некоторых районах США.