Страшный прогноз в случае землетрясения в Стамбуле

В Стамбуле более 9 тысяч узких улиц, на которые не могут въехать пожарные или другие спасательные машины, что вызывает опасения в связи с прогнозами сильного землетрясения в мегаполисе, пишет 4 апреля Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что одной из самых больших опасностей в Стамбуле являются узкие улицы, на которые не могут въехать специальные машины в случае возможного землетрясения, пожара или других стихийных бедствий.

По словам начальника отдела пожарной охраны муниципалитета Стамбула Ремзи Албайрака, особенно в районах Фатих, Бейоглу, Ускюдар, Сарыер и Бейкоз, узкие улицы представляют большую угрозу с точки зрения реагирования на чрезвычайные ситуации.

"В городе резко увеличилось количество автомобилей. Из-за отсутствия крытых и открытых парковок жители вынуждены парковать свои автомобили на улицах хаотично", - пояснил он.

Албайрак отметил, что городская администрация приобрела небольшие спасательные и пожарные машины, которые могут заезжать в узкие места. Кроме того, в городе есть поисково-спасательные добровольцы, которые ранее прошли обучение на мотоциклах.

Подчеркнув, что строения, в которых проживают люди, выполняющие поисково-спасательные операции, и здания учреждений, где осуществляется координация чрезвычайных ситуаций, должны быть сейсмостойкими, чиновник предупредил, что количество пожарных в Стамбуле совершенно недостаточно, и его необходимо срочно увеличить.

В издании отметили, что турецкие эксперты постоянно отмечают, что вероятность ожидаемого землетрясения магнитудой 7 в Стамбуле возросла до 80%, и предупреждают о срочном ремонте и усилении зданий.

Согласно "Стамбульскому проекту обновления оценок возможных потерь от землетрясения" муниципалитета, прогнозируется, что во время возможного землетрясения в Стамбуле, где проживает 16 млн жителей, возникнет около 3 тыс. пожаров, 200 из которых - в домах.