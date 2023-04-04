В Великобритании наблюдается нехватка звонарей

В день коронациии Карла III, 6 мая, в Великобритании должны звонить все 38 тыс. церковных колоколов, но из-за нехватки звонарей задача пока считается трудно осуществимой. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Осенью прошлого года Центральный совет церковных звонарей (CCCBR) выступил с призывом к людям обучиться профессии звонаря и присоединиться уже к 30 тыс. людей, занятых в этой профессии. Заявки подало только около 1 750 человек, но еще многие из них продолжают проходить обучение.

По словам сотрудницы CCCBR Вики Чапман, дефицит звонарей будут пытаться устранить путем их перемещения из одной церкви в другую в день коронации. "Нам может понадобиться, чтобы некоторые звонари посетили несколько церквей за один день. Мы надеемся, что колокола зазвонят в таком количестве приходских церквей, в каком это только возможно", - сказала она.

По словам Чапман, чтобы научить человека звонить в колокола в одиночку требуется до 20 часов, а чтобы делать это в группе, нужно "гораздо больше" времени. Опытные звонари прилагают "все усилия", чтобы подтянуть новичков до дня коронации 6 мая. "Следующие четыре недели будут довольно интенсивными", - поделилась Чапман.

Коронационная служба в Вестминстерском аббатстве состоится утром в субботу 6 мая. После службы король и королева-консорт вернутся в Букингемский дворец в "коронационной процессии", в которой примут участие и другие члены королевской семьи.