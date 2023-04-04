Финляндия официально стала членом НАТО.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az.

"Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны", - заявил он.

Моравецкий добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом.