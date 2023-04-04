https://news.day.az/world/1552387.html Финляндия официально стала членом НАТО
Финляндия официально стала членом НАТО
Финляндия официально стала членом НАТО.
Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az.
"Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны", - заявил он.
Моравецкий добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом.
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