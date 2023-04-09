Назван самый богатый человек в мире

Ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров по версии Forbes возглавил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году). передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам кризисного 2022 года французский бизнесмен стал единственным миллиардером в списке, чей капитал превышает 200 миллиардов долларов. На втором месте оказался лидер прошлогоднего рейтинга глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск с состоянием в 180 миллиардов долларов. За год из-за падения акций и роста процентных ставок Маск потерял около 40 миллиардов долларов. Третью строчку в списке занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние упало с 171 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года до 114 миллиарда в 2022-м.

В топ-5, как и в прошлом году, вошли основатель Oracle Ларри Эллисон (107 миллиардов долларов) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (106 миллиардов долларов). Основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 104 миллиарда (против 129 миллиардов в прошлом году) опустился с четвертого на шестое место. Богатейшей женщиной мира по версии Forbes стала совладелица L'Orеal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Состояние ее семьи оценивается в 80,5 миллиарда долларов.

Forbes подсчитал, что общее состояние миллиардеров составляет 12,2 триллиона долларов. Издание отмечает, что показатель снизился на 500 миллиардов по сравнению с мартом прошлого года, когда выходил аналогичный рейтинг за 2021 год.