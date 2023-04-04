Меган Маркл получит премию

В следующем месяце Меган Маркл получит награду Women of Vision 2023 за борьбу с гендерной и расовой несправедливостью. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

16 мая 2023 года жена принца Гарри получит награду за свой вклад в "глобальную пропаганду, направленную на расширение прав и возможностей и защиту интересов женщин и девочек". Организаторы премии представили Меган Маркл, как "феминистку, защитницу прав человека и гендерного равенства, а также глобальный образец для подражания". Сообщается, что премию герцогине Сассекской вручит американская феминистка Глория Стейнем, с которой Меган подружилась после того, как они с принцем Гарри переехали жить в Калифорнию.

Несколько дней назад стало известно, что благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл заплатил за профессиональные услуги пиар-компании Кэти Маккормик Лиливелд, ранее сотрудничавшей с бывшей первой леди США Мишель Обамой. Как отмечают СМИ, сотрудничество с коммуникационным агентством политической направленности может быть еще одним подтверждением амбиций Меган Маркл, связанных с борьбой за места во властных структурах. В 2021 году она опубликовала письмо к Конгрессу США, в котором призвала ввести оплачиваемые декретные отпуска для мужчин.