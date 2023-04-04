Сильное землетрясение на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано во вторник у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 118 км к востоку от населенного пункта Вига, в котором проживают около 4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 46 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.