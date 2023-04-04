https://news.day.az/world/1552475.html Сильное землетрясение на Филиппинах
Сильное землетрясение на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано во вторник у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 118 км к востоку от населенного пункта Вига, в котором проживают около 4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 46 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре