Флаг НАТО подняли над генштабом Финляндии
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Флаг Североатлантического альянса подняли над зданием генерального штаба вооруженных сил Финляндии, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Финляндия является членом НАТО. Четвертого апреля 2023 года над Генеральным штабом был поднят флаг НАТО. Членство Финляндии делает НАТО сильнее, а Финляндию безопаснее", - указано в сообщении военного ведомства страны в социальных сетях.