Берлин может принять летние Олимпийские игры в 2036 году

Летние Олимпийские игры в 2036 году могут пройти в Германии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bild.

По информации источника, заявку на проведение турнира планирует подать Берлин.

"Мы рассматриваем возможность проведения Игр как прекрасную возможность для нашей столицы.

После окончания Олимпиады отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения смогут быть доступны для различных видов спорта в городе", - говорится в заявлении коалиции Социал-демократической партии Германии и Христианстко-демократического союза.

Напомним, что в прошлый раз Олимпиада в Берлине проходила в 1936 году.

Предстоящие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.