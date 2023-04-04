Турция выступает за продолжение процесса нормализации и диалога с Грецией.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Николаосом Панайотопулосом в Хатае.

Он отметил, что Турция всегда предпринимала шаги в этом направлении: "Мы выступаем за стабильное сотрудничество и хотим, чтобы Эгейское и Средиземное моря были морями дружбы и чтобы народы Турции и Греции жили в безопасности".

Кроме того, Акар поблагодарил своего коллегу и Грецию за поддержку, оказанную после землетрясения в Турции.