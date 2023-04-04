Трамп арестован

Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован.

Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В связи с арестом политик заявил, что не может поверить, что "такое происходит в Америке".

Арест продлится до выдвижения ему обвинений. В течение получаса Трамп, как ожидается, сможет свободно покинуть суд.

В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.

Трамп остается в офисе прокурора, пока идет оформление документов, связанных с его арестом. Соответствующая информация должна быть передана в правоохранительные органы штата. Ему, как предполагается, также напомнят о праве хранить молчание и о том, что его слова могут быть использованы против него. На этом этапе выдвижения обвинений пресса не присутствует.