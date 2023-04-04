https://news.day.az/world/1552548.html Чавушоглу напомнил шведскому коллеге об обязательствах Стокгольма
Чавушоглу напомнил шведскому коллеге об обязательствах Стокгольма
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Брюссель провел встречу со шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом.
Об этом глава турецкой дипломатии сообщил на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Чавушоглу, находящийся в европейской столице для участия во встрече глав МИД стран-членов НАТО, провел ряд переговоров.
"Мы напомнили шведскому коллеге Бильстрему о шагах, которые необходимо предпринять для вступления в НАТО. Сотрудничество, ориентированное на результат, - важное условие в борьбе с терроризмом", - написал глава МИД Турции.
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