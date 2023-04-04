В Германии взломаны сайты некоторых ведомств

Сайты некоторых ведомств в некоторых федеральных землях Германии были временно недоступны во вторник из-за кибератаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Die Welt.

По ее информации, интернет-страницы нескольких ведомств в земле Мекленбург - Передняя Померания на севере ФРГ во вторник были временно недоступны из-за кибератаки. После первоначального анализа, как отметил министр внутренних дел и цифровизации региона Кристиан Пегель, стало ясно, что это была так называемая DDoS-атака. В частности, были затронуты веб-сайты министерств, местной полиции и портал услуг.

"Наши специалисты прилагают все усилия, чтобы выяснить, что происходит, и предотвратить дальнейшие волны атак. Они выявили и заблокировали первых злоумышленников на ранней стадии и предприняли дальнейшие технические меры для предотвращения дальнейших атак", - констатировал Пегель.

Как утверждает газета со ссылкой на IT-специалистов, ответственность за атаку на социальные сети взяла на себя российская кибергруппировка.

В федеральной земле Саксония-Анхальт также был парализован сайт земельного портала. По данным МВД германского региона, внутренняя сеть полиции в Мекленбурге - Передней Померании, через которую проходят все полицейские операции, не пострадала в результате кибератаки. Местные жители могут связаться с правоохранителями либо через участковых, либо по телефону.

Тем не менее, как пишет Die Welt, пострадали сайты полиции Нижней Саксонии и Бранденбурга. С утра вторника оказание онлайн-услуг больше невозможно, заявила представитель полиции Потсдама Беате Кардельс.