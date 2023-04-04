ООН рекомендовала персоналу в Афганистане не выходить на работу

ООН обратилась к своим сотрудникам в Афганистане с просьбой не выходить на работу в течение 48 часов по соображениям безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники в организации сообщило во вторник агентство Reuters.

"Сотрудники ООН, мужчины и женщины, не будут приходить в офисы ООН в течение 48 часов из-за угрозы введения в действие запрета на работу женщин на фоне вступления в силу такого же запрета с сегодняшнего дня в Джелалабаде (город в афганской провинции Нангархар - прим. ТАСС)", - приводит агентство слова представителя Объединенных Наций. По данным другого источника агентства, организация запросила дополнительные разъяснения от афганских властей по этому вопросу.

Миссия ООН по содействию Афганистану во вторник выразила обеспокоенность после сообщений о недопуске к работе сотрудниц организации в Нангархаре.

С приходом к власти в 2021 году радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приостановило занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввело запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядилось отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда иностранных государств и международных организаций, включая ООН.