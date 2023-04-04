Бывший президент США Дональд Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По ее информации, Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам. Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания. После предъявления обвинений он, как ожидается, будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придется вносить залог.

Источники сообщили ТАСС, что в суде Манхэттена начался процесс выдвижения обвинений. "Сейчас должно проходить выдвижение обвинений", - сказал собеседник.

Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка внутри запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

Как ожидается, Трампу будут выдвинуты обвинения по более чем 30 пунктам в связи с финансовыми махинациями.