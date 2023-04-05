https://news.day.az/world/1552562.html Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам
Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам
Бывший президент США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам.
Об этом свидетельствует обнародованное во вторник прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как следует из документа, Трампу инкриминируется "фальсификация деловых документов первой степени" с целью совершить другое правонарушение. О каком именно "другом преступлении" идет речь, в документе не поясняется. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре