https://news.day.az/world/1552563.html У берегов Чили произошло землетрясение
У берегов Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано во вторник у побережья Чили.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 105 км к западу от города Копьяпо с населением около 129 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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