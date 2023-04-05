У берегов Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано во вторник у побережья Чили.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 105 км к западу от города Копьяпо с населением около 129 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.