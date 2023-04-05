Террористы напали на автобус с израильтянами

Террористы атаковали автобус с израильтянами, последователями хасидской династии Белз, которые возвращались с молебна у Стены Плача. Реакция на нападение оказалась необычной: после обстрела верующие пустились в пляс вокруг транспортного средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все началось со столкновений на Храмовой горе, на которой впоследствии забаррикадировались террористы. Сначала злоумышленники стреляли оттуда фейерверками по израильтянам, а когда их автобус проехал через Львиные ворота, спустились к ним.

"Один из находившихся в автобусе рассказал, что сначала арабский террорист постучал по лобовому стеклу и разбил его, а затем другие террористы начали бросать в автобус камни. Водитель врезался в машину", - написал один из пользователей Twiiter.

Также сообщается, что рядом с местом нападения находились дорожные инспекторы, которые видели, что происходит, но не вмешались. Предварительно, никто не погиб и не пострадал.