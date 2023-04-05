https://news.day.az/world/1552590.html Израильские силы ворвались в мечеть в Иерусалиме - ВИДЕО
Израильские силы ворвались в мечеть в Иерусалиме - ВИДЕО
Израильские силы ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса в Иерусалиме и напали на палестинцев. По сообщениям местных СМИ и очевидцев, они использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, избивали людей дубинками и прикладами.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации телеканала "Аль-Маядин", в столкновении пострадали около сотни человек и более 400 были задержаны. Представители палестинского Красного Полумесяца обвинили израильских силовиков в том, что те не подпускали к месту медиков.
Произошедшее осудили министерства иностранных дел Египта, Иордана и Саудовской Аравии.
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