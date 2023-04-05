Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа

Евросоюз (ЕС) закончил отопительный сезон 2022-2023 годов с рекордными запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) - 60,4 миллиарда кубометров, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) за 1 апреля. Объем вдвое превышает прошлогодний показатель и на два процента - предыдущий максимум, зафиксированный в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уровень заполненности ПХГ на начало апреля составил 55,6 процента. Минимума он достиг 21 марта (60,36 миллиарда кубометров), и с тех пор почти неуклонно рос - отбор превышал закачку лишь в некоторые дни. С 29 марта запасы исключительно пополняются: к 1 апреля они увеличились на 34 миллиона кубометров, ко 2 апреля - на 219 миллионов кубометров. На 2 апреля (последние доступные данные) они достигли 60,6 миллиарда кубометров, заполненность составила 55,7 процента.

Эксперты объясняют успешность прохождения отопительного сезона Европой в первую очередь теплой зимой, а также сокращением спроса со стороны промышленности и стабильным импортом сжиженного природного газа (СПГ). Снизить расход топлива удалось и благодаря ветреной погоде в первые два месяца зимы. По данным WindEurope, в январе ветроэлектростанции обеспечивали от 16,5 до 35,4 процента энергобаланса ЕС в сравнении с 10 процентами летом.

ЕС добился таких результатов вопреки резкому падению поставок из России. На основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) газета подсчитала, что в конце декабря российский экспорт в Европу по трубопроводам составлял в среднем 78 миллионов кубометров в сутки против 340-360 миллионов годом ранее. К концу февраля поставки рухнули до 70 миллионов кубометров в сутки (против 330 миллионов в прошлом феврале).

Большой объем запасов в ПХГ на конец отопительного сезона означает, что в этом году вряд ли стоит ждать роста цен на газ в Европе, считают аналитики. По их оценкам, к следующему отопительному сезону европейским компаниям необходимо закачать в хранилища около 35-40 миллиардов кубометров. Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман прогнозирует, что средняя годовая цена газа по итогам 2023-го не превысит 600 долларов за тысячу кубометров. Радикальное увеличение цен до 800-1000 долларов он допускает лишь в случае новых форс-мажоров.