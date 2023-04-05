В Великобритании назвали альтернативу зерновой сделке

Альтернативой поставок украинского зерна через порты Черного моря в рамках зерновой сделки станет наземный экспорт продовольствия. Об этом заявил замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский в официальном ответе на соответствующий парламентский запрос члена Палаты лордов Алана Смита. "Лента.ру" ознакомилась с соответствующими документами, передает Day.Az.

"Зерно поставляется из Украины через черноморские порты. По состоянию на 19 марта более 900 рейсов с более чем 25 миллионами тонн зерна и других продуктов питания отправились из портов для доставки жизненно важных продуктов питания в Азию, Африку и Европу через Великобританию, которая поддержала Черноморскую зерновую инициативу", - напомнил член правительства Соединенного Королевства.

Великобритания совместно с партнерами по G7 также поддержала увеличение экспорта зерна из Украины в Европу по наземным маршрутам. В частности, Великобритания предоставила 10 миллионов фунтов стерлингов для поддержки украинской железнодорожной системы и обеспечения большей устойчивости для облегчения перевозки зерна наземным экспортом, сообщил лорд Тарик Ахмад Уимблдонский.