Британские учителя начали экономить на обедах

Молодые учителя в Англии вынуждены пропускать приемы пищи и устраиваться на вторую работу, чтобы пережить кризис, следует из результатов исследования национального профсоюза образования, представленных изданием Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Опрос прошел среди восьми тысяч учителей до 29 лет включительно, преподающих в английских государственных школах.

Согласно материалам, каждому третьему педагогу (34%) пришлось отказаться от обеда и начать экономить на еде, поскольку зарплаты не поспевают за ростом цен.

Еще 20 процентов опрошенных рассказали, что устроились на вторую работу. Свыше 10 процентов респондентов заявили о намерении уйти из сферы образования из-за высокой нагрузки и низких доходов.