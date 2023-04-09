В Японии хотят увеличить число курсов английского языка

Правительство Японии собирается увеличить количество курсов английского языка для иностранных студентов, 5 апреля сообщает The Asahi Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на​ Красная Весна.

Согласно правительственному плану, в 2033 году не менее 200 университетских факультетов в Японии должны предлагать иностранным студентам курсы английского языка. В 2020 году таких курсов насчитывалось 86.

Данное предложение было сделано 4 апреля на заседании правительственного Совета по созданию образования будущего. Министр образования и независимые эксперты совета обсудили политику привлечения большего количества студентов из других стран.

Другие предложения включали запуск большего количества совместных программ на получение ученой степени в зарубежных университетах-партнерах, а также - дополнительных программ международного обмена для учащихся средней школы. Предложения станут официальными уже в этом месяце после того, как их рассмотрят другие члены совета.