https://news.day.az/world/1552760.html Берлускони госпитализировали в Милане
Берлускони госпитализировали в Милане
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони находится в миланской клинике "Сан-Раффаэле". Как сообщила в среду газета "Коррьере делла сера", ему сделали компьютерную томографию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Других подробностей пока не приводится. В предыдущий раз его помещали в миланскую клинику 28 марта.
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