Берлускони госпитализировали в Милане

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони находится в миланской клинике "Сан-Раффаэле". Как сообщила в среду газета "Коррьере делла сера", ему сделали компьютерную томографию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Других подробностей пока не приводится. В предыдущий раз его помещали в миланскую клинику 28 марта.