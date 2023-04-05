Чавушоглу обсудил с Блинкеном процесс вступления Швеции в НАТО

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу 5 апреля сообщил об обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном процесса вступления Швеции в НАТО и приобретения Анкарой у Вашингтона истребителей F-16, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Мы объяснили, какие шаги должна предпринять Швеция, чтобы Турция одобрила ее заявку на вступление в НАТО", - отметил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Трансляция велась на странице Чавушоглу в Twitter.