https://news.day.az/world/1552770.html Чавушоглу обсудил с Блинкеном процесс вступления Швеции в НАТО
Чавушоглу обсудил с Блинкеном процесс вступления Швеции в НАТО
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу 5 апреля сообщил об обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном процесса вступления Швеции в НАТО и приобретения Анкарой у Вашингтона истребителей F-16, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Мы объяснили, какие шаги должна предпринять Швеция, чтобы Турция одобрила ее заявку на вступление в НАТО", - отметил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Трансляция велась на странице Чавушоглу в Twitter.
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