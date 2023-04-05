Момент падения юного циркача с трехметровой высоты

Ребенок впал в кому и был госпитализирован после инцидента с оборванным тросом. На них видно, что 15-летний мальчик-гимнаст выполнял трюк довольно успешно.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в какой-то момент, когда к номеру уже собиралась присоединиться партнерша циркача, неожиданно оборвался трос. Подросток жестко ударился, а шокированная девочка убежала.

К пострадавшему тут же направились сотрудники цирковой студии, чтобы оказать ему помощь.