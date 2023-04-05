https://news.day.az/world/1552792.html Момент падения юного циркача с трехметровой высоты - ВИДЕО
Момент падения юного циркача с трехметровой высоты - ВИДЕО
Ребенок впал в кому и был госпитализирован после инцидента с оборванным тросом. На них видно, что 15-летний мальчик-гимнаст выполнял трюк довольно успешно.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в какой-то момент, когда к номеру уже собиралась присоединиться партнерша циркача, неожиданно оборвался трос. Подросток жестко ударился, а шокированная девочка убежала.
К пострадавшему тут же направились сотрудники цирковой студии, чтобы оказать ему помощь.
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