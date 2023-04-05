Кабмин ФРГ допустил отказ от установки противоракетной защиты на своих самолетах

Правительство Германии рассматривает возможность отказа от установки системы противоракетной защиты на самолетах, чтобы ускорить начало их эксплуатации. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты отмечают, что стандартно самолеты государств оснащаются лазерной системой противоракетной защиты. После серии поломок правительственных самолетов в 2019 году кабмин ФРГ закупил три новых самолета модели A350. Из общей суммы покупки в €1,2 млрд €229 млн приходится на систему защиты, однако ее установка займет около полугода, что на время выведет его из эксплуатации. Отмечается, что прежний самолет немецкого канцлера A340 Chancellor был оснащен аналогичной системой защиты.

Чтобы ускорить ввод самолетов в эксплуатацию, в правительстве ФРГ рассматривают возможность отказа от установки систем защиты. Предложение уже одобрила канцелярия главы правительства Олафа Шольца, ведется опрос других министров.

"Что за сумасшедший план Министерства обороны! У нас снова война на европейской земле. И правительство выдвигает идею ликвидации систем защиты нового правительственного самолета!", - прокомментировал идею эксперт по вопросам обороны Инго Гедехенс, депутат бундестага из рядов ХДС.

Сообщается, что самолет президента Франции Эммануэля Макрона Airbus A330 оснащен противоракетным щитом и лазерной системой для отражения ракет класса "земля-воздух". Самолет президента США Джо Байдена Air Force One также оснащен новейшей системой самозащиты, подробности о которой засекречены.