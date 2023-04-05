Кабмин Швеции разрешит тайную прослушку

Правительство Швеции разработало законопроект "о превентивных принудительных мерах" по предоставлению полиции права на осуществление прослушивания разговоров в профилактических целях. Мера направлена на повышение эффективности борьбы с организованной преступностью, рассказал 5 апреля в ходе пресс-конференции министр юстиции Гуннар Стрёммер, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Применение этого инструмента открывается не для абсолютно всех преступлений, оно сосредоточено на серьезных деяниях, осуществляемых в среде организованной преступности", - отметил он.

По словам министра, предоставление в распоряжение силовиков более эффективных средств для работы "необычайно важно".

Проект документа направили на рассмотрение в Юридический совет, который дает заключение по законодательным инициативам.

"Превентивные принудительные меры" означают право полиции на скрытое прослушивание или слежку за теми или иными лицами в профилактических целях, без официально проводимого расследования по факту преступления. Сейчас превентивное прослушивание применяется правоохранителями только в отношении лиц, подозреваемых в террористической или шпионской деятельности.

За данную инициативу выступают и прокуратура Швеции, и полиция.