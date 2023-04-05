Сербия проведет совместные учения с НАТО

Сербия с 16 по 30 июня проведет совместные учения "Платиновый волк" на своей территории совместно с рядом стран Североатлантического альянса, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры. Об этом сообщили в среду в Минобороны Сербии в ответ на запрос ТАСС, передает Day.Az.

"Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений "Платиновый волк - 2023", чем эти учения исключены из моратория на планирование, подготовку и проведение учений с иностранными партнерами в стране и за границей. Причина принятия такого решения в исполнении взятых Республикой Сербией на себя обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях", - говорится в сообщении.

"Международные тактические учения "Платиновый волк - 2023" пройдут с 16 по 30 июня 2023 года в Республике Сербия вместе с несколькими странами-партнерами, с которыми армия Сербии участвует в многонациональных операциях. Цель этих учений - поддержание достигнутого уровня оперативной совместимости подразделений армии Сербии для участия в многонациональных операциях. Напоминаем, что и далее в силе решение правительства Республики Сербия от 27 февраля 2022 года, которым прекращаются и откладываются все мероприятия, связанные с учениями с иностранными партнерами", - уточнили в Минобороны.

Учения "Платиновый волк" проводятся с 2014 года в центральной части Сербии, на военной базе Юг, недалеко от населенного пункта Буяновац. Целью учений является улучшение оперативного взаимодействия и взаимопонимания партнерских стран на тактическом уровне в ходе операций по поддержанию мира. Военнослужащие также отработают тактические приемы и действия с применением небоевой амуниции.