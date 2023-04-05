https://news.day.az/world/1552816.html Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе
Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе
Сейм Латвии в третьем чтении принял закон об обязательной военной службе для мужчин в возрасте от 18 лет, сообщается на сайте парламента республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно закону, граждане Латвии будут призываться в армию сроком в один год, отсрочкой от военной службы смогут воспользоваться студенты высших учебных заведений. Первый призыв начнется 1 июля 2023 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре