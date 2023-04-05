https://news.day.az/world/1552834.html Многоэтажку в Петербурге охватило огнем - ВИДЕО
Многоэтажку в Петербурге охватило огнем - ВИДЕО
Пожар произошел в одном из жилых домов Санкт-Петербурга. Видео с места происшествия делятся очевидцы в соцсетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент случился в доме на пересечении улиц Десантников и Маршала Захарова. На кадрах видно, как из окон здания валит густой черный дым.
Информации о пострадавших не поступало.
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