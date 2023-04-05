Многоэтажку в Петербурге охватило огнем

Пожар произошел в одном из жилых домов Санкт-Петербурга. Видео с места происшествия делятся очевидцы в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент случился в доме на пересечении улиц Десантников и Маршала Захарова. На кадрах видно, как из окон здания валит густой черный дым.

Информации о пострадавших не поступало.